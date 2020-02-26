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Елена Митина посетила Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения

В среду, 26 февраля, депутат Госдумы Елена Митина посетила Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения.

В 2019 году на ремонт здания, в котором расположены пункт проката технических средств и отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, в рамках реализации национального проекта «Демография» и пилотного проекта «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами», из регионального и муниципального бюджетов было выделено 2,5 млн. руб.

На эти средства были заменены оконные блоки и двери, отремонтированы входная группа, внутренние помещения, санузлы, система отопления. Кроме этого, за счет привлечения внебюджетных средств была отремонтирована крыша.

На приобретение оборудование для пункта проката технических средств из федерального бюджета были выделены средства в размере 1,39 млн. руб. закуплены инвалидные коляски, функциональные кровати, опоры под спину для лежачих больных, скользящие простыни, ходунки, надувные ванны и многое другое.

Основное направление в работе отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста – досуговая составляющая. В настоящее время здесь сформированы две группы по 10 человек. С ними работают психолог, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, музыкальный работник.

Маломобильных или проживающих в других населенных пунктах граждан привозят в комплексный центр на спецтранспорте.

Елена Митина отметила, что сегодня люди пожилого возраста и инвалиды хотят больше общаться, посещать различные занятия и вести активный образ жизни.

– Наша с вами задача – создать для этого все необходимые условия. И Скопинский комплексный центр социального обслуживания – яркий тому пример, – подчеркнула парламентарий.

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