Елена Митина посетила школу в селе Заборье Рязанского района

Во вторник, 3 сентября, депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина и глава администрации Рязанского района Наталья Жунёва посетили начальную школу в селе Заборье. Здесь в рамках программы местные инициативы начались работы по оборудованию многофункциональной спортивной площадки.

На реализацию проекта будет затрачено более 2 млн. руб., их них 200 тыс. руб. – софинансирование со стороны местных жителей. На площадке будут установлены спортивные тренажеры, уложено мягкое покрытие, сделано освещение.

– Несмотря на то, что площадка расположена на территории школы, доступ к ней будут иметь все жители села. Мы огородим ее и сделаем закрывающийся проход со стороны школы, – рассказала Наталья Жунёва.

После осмотра площадки Елена Митина и Наталья Жунёва встретилась с педагогами и работниками Заборьевской школы, а также с многодетными родителями, проживающими в Рязанском районе.

Парламентарий рассказала об изменениях в законодательстве, вступивших в силу в 2019 году, о льготах и гарантиях, направленных на поддержку семей с детьми. В заключении встречи гости ответили на многочисленные вопросы собравшихся.