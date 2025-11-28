Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкономика и бизнес

Налоговые льготы для участников СВО продлили в Рязанской области

Алексей Самохин

На заседании Рязанской областной Думы в четверг, 27 ноября, депутаты во втором чтении одобрили изменения в региональный закон «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области». Речь идет о пересмотре ставок по упрощенке для части бизнеса.

Корректировки призваны поддержать экспорт в условиях внешнего санкционного давления, а также простимулировать развитие системы социальных предприятий. Власти делают ставку на адресные налоговые послабления, а не на общие меры.

Документ предусматривает льготы для участников внешнеэкономической деятельности, которые впервые с января 2023 года заключили сделки в сфере внешней торговли и при этом значатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Для таких компаний на налоговые периоды 2026–2028 годов устанавливаются пониженные ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения.

Если бизнес работает на режиме УСН «доходы», ставка для него снижается до 1 процента. Для тех, кто применяет объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», предусмотрена ставка в размере 5 процентов. Фактически речь идет о серьезном ослаблении налоговой нагрузки на экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.

Читайте также  Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

Отдельный блок изменений касается социальных предприятий. Для налогоплательщиков, чьи данные о статусе социального предприятия внесены в единый реестр субъектов МСП на конец налогового периода, предшествующего получению льготы, и при этом размер их дохода не превышает 250 миллионов рублей, также снижаются ставки по УСН.

Для таких компаний при объекте «доходы» ставка уменьшается с 6 до 3 процентов. При объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов» — с 15 до 7,5 процента. Таким образом, социальный бизнес в регионе сможет платить по упрощенке в два раза меньше, если выполнит все условия закона.

Принятые поправки нацелены на то, чтобы поддержать экспортеров и социальные предприятия рублем, дав им возможность перераспределить сэкономленные средства на развитие, адаптацию к санкционным ограничениям и расширение деятельности внутри региона и за его пределами.

Другие материалы рубрики

Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад – наш дом» получили награды от Ирека Файзуллина

Жильё аграриям, послабления для почты и бойцов СВО: какие налоговые бонусы утвердили в Рязанской области

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» получила свидетельство о владении «зелёной» генерации энергии

Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление

Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 