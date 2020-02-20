Депутаты предложили вернуть участку на ручье Быстрец статус зелёной зоны

20 февраля на заседании комитета по градостроительству депутаты Рязанской гордумы поручили администрации рассмотреть вопрос о внесении изменений в Генплан города. Речь идёт о возвращении участку на ручье Быстрец в микрорайоне Кальное статуса зеленой зоны в случае, если там не будет строиться школа.



Напомним, на этом участке планировалось построить школу, однако участок был признан непригодным из-за сложности и дороговизны проекта. Окончательно вопрос о строительстве школы на этом месте не решён.



До возникновения планов строительства школы на участке была зелёная зона, в границах которой жители хотели обустроить парк.

