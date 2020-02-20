Гордума перенесла рассмотрение вопроса о строительстве школы в Лесопарке

В четверг, 20 февраля, члены комитета Рязанской гордумы по градостроительству отложили рассмотрение вопроса о строительстве школы в Лесопарке до проведения опроса жителей.



Депутаты также обратились к администрации с предложением закрепить за территорией вокруг будущей школы статус зелёной зоны, чтобы там не было возможности построить многоэтажки.



Многие депутаты привели возражения против строительства школы: это далеко от Кального, детям придётся переходить дороги с интенсивным движением. Кроме того, Лесопарк – одна из немногих зелёных зон в городе, и строить на ней нельзя.



Другие депутаты ссылались на отсутствие других участков в микрорайоне и на то, что деньги на строительство школы уже выделены. Их необходимо освоить.



Напомним, опрос жителей Рязани поручил провести губернатор Николай Любимов.

