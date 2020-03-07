Делегация Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина посетила предприятия Финансово-промышленной компании «Инвест». Об этом сообщила пресс-служба вуза.



Руководство университета и профессорско-преподавательский состав приветствовали Игорь Владимирович Коськин – президент холдинга «Инвест», генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Алексеевич Низов и генеральный директор ГК «Точинвест» Илья Сергеевич Болотов.



Руководители отметили, что на предприятиях холдинга трудится много выпускников Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, который является кузницей кадров не только для нашего региона, но и для всей страны.



В рамках визита гости ознакомились со всеми этапами производства натуральной кожи на Рязанском кожевенном заводе, оценили масштаб предприятия, узнали о достижениях и смогли убедиться в высоком качестве продукции.



Представители РГУ имени С.А. Есенина посетили ГК «Точинвест». Гости своими глазами увидели полный цикл производства барьерно-мостовых ограждений и металлоконструкций для дорожной инфраструктуры и цинкования продукции. Экскурсию для гостей провели начальник цеха дорожно-мостовых ограждений Евгений Пшеничников и начальник основного производства Ованес Мкртчан.



Президент холдинга «Инвест» Игорь Владимирович Коськин обсудил с руководством РГУ планы дальнейшего сотрудничества. Главный ресурс любой компании – люди. Предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах и грамотных специалистах, именно поэтому так важна консолидация работодателя и образовательного учреждения. Новые проекты и идеи помогут сделать сотрудничество еще более эффективным и продуктивным.

