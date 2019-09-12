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Ценителей хорошего юмора приглашают на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН

После летних каникул в Рязань возвращается КВН. В пятницу, 27 сентября, состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

На сцену Рязанского дворца молодёжи выйдут восемь команд:
«Армия прекрасных половин» АПУ ФСИН России, г. Рязань
«По-братски», г. Рязань
«Женская версия», МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
«Егор Егорыч», городской округ Егорьевск
«Кураж», г. Рязань
«Маме понравится», prolink network Видное-Москва
«Сборная подъезда», Луховицы-Рязань
«30 февраля», РФ МосУ МВД РФ им. В.Я. Кикотя, г. Рязань

КВНщикам предстоит сыграть три конкурса – приветствие, разминка, знакомый сюжет.

Ведущим полуфинала юбилейного сезона станет Арсений Агапов из команды Высшей лиги МС КВН «Без консервантов».

Начало игры в 19.00.

Билеты можно приобрести на сайте кассы.ру

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