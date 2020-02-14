Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области.

Пьяный водитель протаранил отбойник в Рязанском районе. Следователи не стали возбуждать дела после гибели рыбака под Рязанью. Рязанец забил до смерти своего знакомого. Шесть человек отравились угарным газом под Рязанью. Пожар в Рязанском районе оставил семью без крова. В Рязанском районе подняли цены на проезд.

В Шацком районе открыли пристройку к школе.

Жительница Шилова отправится в колонию за убийство гостя.

На месте пожара в Милославском районе найден труп.

Две иномарки не поделили дорогу в Сараевском районе.

Скопинский район присоединился к «Лыжне России». В Скопинском районе обсудили противоэпидемическую обстановку.

На пожаре в Кораблинском районе погиб человек. Рязанец зарезал бросившую его сожительницу

В Ухоловском районе подросток получил серьёзную травму во время катания на горке.

В Ермишинском районе цыгане украли у пенсионерки более 100 тысяч рублей.

ФОК в Старожилове построят до конца 2020 года.

Футбольное поле с подогревом появится в Рыбновском районе и до конца весны

Рязанский полицейский проводит бесплатные занятия по дзюдо в Клепиковском районе.

На стадионе в Ряжском районе положат искусственное футбольное поле.

В Михайловском районе нашли тротиловую шашку. В Рязанской области задержали мужчину, укравшего у пенсионерки более 80 000 рублей.

Жителя Ухоловского района задержали за убийство пасынка.

На пожаре в Сасовском районе пострадал человек. В лобовом ДТП в Сасовском районе пострадали люди. В Сасовском районе ввели карантин по бешенству.

В Путятинской СОШ прошёл «Урок Цифры».