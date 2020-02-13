В лобовом ДТП в Сасовском районе пострадали люди

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали люди. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Авария случилась в четверг, 13 февраля, около полудня на автодороге Сасово – Шацк в селе Саблино. О случившемся рассказал сотрудник газеты «Сасовская неделя» Андрей Учаев. ДТП произошло на его глазах.



За рулём автомобиля Renault Logan ехал житель Сасова. Во время спуска с горы, он потерял управление и выехал на встречку. Там иномарка столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» с двумя пассажирами.



Точное число пострадавших пока неизвестно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

