Скопинский район присоединился к «Лыжне России»

Скопинский район присоединился к самой масштабной всероссийской лыжной гонке «Лыжня России».

Для участия в этом массовом марафоне в р.п Побединка, где районным спортотделом была подготовлена лыжная трасса, собралось около трёхсот любителей спорта. Это учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ, работники органов местного самоуправления, жители муниципалитета, представители трудовых коллективов Скопинского района, Скопина и Пронска.

Спортсменов, показавших хорошие результаты в этих соревнованиях, наградили почётными грамотами, кубками и медалями.