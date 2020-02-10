Пьяный водитель протаранил отбойник под Рязанью

Пьяный водитель устроил ДТП под Рязанью. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 9 февраля, в 02.10 на 206-м километре трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе. 36-летний водитель автомобиля «Нива» из Воронежской области, который ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого машина опрокинулась.



– Полицейские выяснили, что водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 0,649 мг/л в выдыхаемом воздухе, – сообщается в пресс-релизе на сайте УМВД России по Рязанской области.



В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир, мужчине потребовалась помощь медиков.