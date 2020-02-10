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На пожаре в Кораблинском районе погиб человек

Фото: Евгений Воробьев

На пожаре в деревне Ляпуновка Кораблинского района погиб человек. Как сообщает ИД «Пресса», трагедия произошла в субботу, 8 февраля.

В пожарную часть в 2.32 позвонил житель соседней деревни. Мужчина рассказал, что у жилого дома обрушилась крыша.

Прибывшие на место пожарные потушили горящий дом и приступили к разбору завалов. Они выяснили, что в доме мог находиться человек – на это указала стоящая возле дома синяя «Нива», которая появилась здесь несколько часов назад.

Под завалом обнаружили череп и кости. Предположительно, останки принадлежали владельцу дома – мужчине 1970 года рождения. Удалось выяснить, что мужчина приехал в родительский дом ночью, чтобы с утра отправиться на рыбалку. Он затопил печь и ушёл к родственнику. После разговоров мужчина вспомнил про печь и пошёл домой.

Он был прав – печь успела остыть. Об этом погибший сообщил родственнику по телефону.

Возможных причин трагедии несколько – в доме могла быть неисправная электропроводка или неисправная печь, также есть вероятность, что мужчина курил в постели.

  • Фото: Евгений Воробьев
  • Фото: Евгений Воробьев
  • Фото: Евгений Воробьев
  • Фото: Евгений Воробьев
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