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В Рязанской области задержали мужчину, укравшего у пенсионерки более 80 000 рублей

Михайловские полицейские задержали мужчину, который подозревается в ограблении 83-летней пенсионерки. Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

В полицию обратилась пенсионерка, которая сообщила, что у нее из дома пропали сбережения – 82 000 рублей.

На месте полицейские выяснили, что недавно к ней заходил сотрудник местной администрации. Пожилая женщина с плохим зрением открыла незнакомцу. Оказалось, что неизвестный мужчина рассказал о денежной реформе, которая будет проводиться в ближайшее время, и объяснил, что готов поменять №устаревшие» купюры на новые. Для этого собеседник попросил пенсионерку показать, где она хранить сбережения, чтобы пересчитать их и заказать новые. Женщина достала деньги и показала их неожиданному гостю. Мужчина посчитал деньги, заполнил бумаги и удалился.

Через некоторое время женщина полезла в свой тайник и обнаружила, что деньги пропали.

Полицейские попросили женщину описать злоумышленника, но из-за плохого зрения сделать этого она не смогла. Женщина запомнила только, что неизвестный был одет в чёрную одежду.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что недавно по улицам ходил мужчина в чёрной одежде. Благодаря местным жителям сотрудники ведомства смогли установить личность неизвестного и разыскать его. К хищению оказался причастен 32-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина заранее знал, что пенсионерка плохо видит, и решил этим воспользоваться. Чтобы проникнуть в дом, он представился сотрудником администрации, чтобы выяснить, где пенсионерка хранит деньги и какой суммой обладает. А затем в удобный момент забрал сбережения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.2 ст.159 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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