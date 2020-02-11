Рязанец забил до смерти своего знакомого

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Рязанской области, который обвиняется в убийстве по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.



По версии следствия, преступление было совершено утром 24 мая 2019 года в деревне Рожок Рязанского района. В одном из домов выпивала компания местных жителей. Во время застолья между обвиняемым и его 39-летним знакомым произошла ссора, переросшая в драку. Молодой человек избил своего оппонента, от полученных травм пострадавший через некоторое время умер в больнице.



Причиной ссоры стала женщина. Молодому парню не понравилось, как его знакомый обращается со своей сожительницей.



В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

