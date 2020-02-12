Жителя Рязанской области задержали за убийство пасынка

Житель посёлка Ухолово подозревается в убийстве пасынка. На мужчину 1967 года рождения следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено вечером во вторник, 11 февраля. В одном из домов в Ухолове между подозреваемым и его 36-летним пасынком произошла ссора. Мужчины нигде не работали, злоупотребляли спиртным и часто конфликтовали. В этот день ссора закончилась убийством. Подозреваемый один раз ударил пострадавшего ножом в шею. От полученной раны мужчина скончался на месте.



Расследование уголовного дела продолжается. В суд поступило ходатайство о заключении задержанного под стражу.

