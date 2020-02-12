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Рязанский полицейский проводит бесплатные занятия по дзюдо

Фото: УМВД Росси по Рязанской области

В Спас-Клепиках мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо, полицейский Андрей Волков провёл открытую тренировку для воспитанников спортивного центра «Динамо». Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Рязанской области.

Многократный победитель и призёр первенств, чемпионатов и кубков мира и Европы, полицейский патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Клепиковскому району Андрей Волков с радостью откликнулся на предложение проводить занятия в Спас-Клепиках – здесь родились его дедушка и бабушка. Спортсмен лично проводит тренировки, контролирует и отбирает кандидатов на должность тренеров.

Открытая тренировка детям понравилась – своими впечатлениями они поделились с родителями. Мамы и папы были приятно удивлены – занятия под руководством многократного чемпиона проводятся бесплатно и в удобное время. Единственное условие Андрея Волкова к ученикам – внимательно слушать и выполнять все задания и, конечно, не опускать руки во всех смыслах этого слова.

Спортивный комплекс общества «Динамо» в городе Спас-Клепики приглашает детей, юношей и девушек для занятий дзюдо в бесплатные секции под руководством Андрея Волкова.

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