Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Касимовском районе грузовик разрушил мост через реку. Вскоре его восстановили.

В Путятинском районе отремонтирован мост, обрушившийся летом.

В Сасовском районе высадили 80 сахаристых клёнов и 355 кустов кизильника. В Сасове благоустраивают «Парк-стрит» с памп-треком и самолётом.

Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Александро-Невском районе.

В ДТП в Рязанском районе погиб таксист. На пожаре в Рязанском районе пострадал человек. Под Рязанью произошло серьёзное ДТП, погиб человек, позже стала известна причина. Под Рязанью электричка сбила подростка, его друг успел спастись. На пожаре под Рязанью погиб 81-летний мужчина. На пожаре под Рязанью погиб 81-летний мужчина

В Кораблинском районе чиновницу будут судить по обвинению в получении взяток.

В Пронском районе ливень затопил школу. В Пронском районе осудили двух рецидивистов, за день обокравших четыре «Магнита».

В ДТП в Михайловском районе пострадала женщина.

Пожар в Рыбновском районе оставил без крова две семьи.

В Ряжском районе пропала 72-летняя женщина. Платный путепровод в Ряжске будет построен в 2020 году.

На пожаре в Спасском районе пострадал человек.

В Скопинском районе отремонтировали памятник павшим воинам. В Скопинском районе устанавливают станцию озонокислородной подготовки артезианской воды. В Скопинском районе избрали главу муниципалитета. На ночной дороге в Рязанской области была стрельба, есть раненый