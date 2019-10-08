В Рязанской области осудили двух рецидивистов, за день обокравших четыре «Магнита»

В Пронске районный суд вынес приговор двум мужчинам, совершившим серию краж из магазинов «Магнит». Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



За один день – 28 ноября 2018 года – двое ранее неоднократно судимых мужчин совершили кражи из четырёх магазинов «Магнит» в Пронском районе. Общая сумма похищенного ими превысила 14 тысяч рублей.



Свою вину мужчины признали. В качестве отягчающих обстоятельств суд принял во внимание то, что они уже неоднократно совершали преступления и имели несколько судимостей.



В качестве наказания обоим назначено по 10 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

