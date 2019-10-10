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На пожаре под Рязанью погиб 81-летний мужчина

В результате пожара в селе Коростово Рязанского района погиб 81-летний мужчина. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Пожар в жилом доме случился около двух часов ночи в четверг, 10 октября. Сразу же после его начала к тушению приступили члены добровольной пожарной дружины Заокского сельского поселения. Именно благодаря им огонь удалось приостановить до приезда профессиональных пожарных.

К сожалению, после пожара в комнате было найдено тело 81-летнего пенсионера. Мужчина задохнулся в дыму. Также сообщается, что больше всего обгорела кровать, поэтому можно предположить, что пожар начался из-за неосторожности при курении. Правда, жена и дочь погибшего утверждают, что он не курил…

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