На главную Рязань Общество В Скопинском районе устанавливают станцию озонокислородной подготовки артезианской воды
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В Скопинском районе устанавливают станцию озонокислородной подготовки артезианской воды

С середины августа в селе Успенском в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 – 2025 годы» началась установка станции озонокислородной подготовки артезианской воды, потому как вода, а точнее ее качество, в данном населенном пункте оставляло желать лучшего.

Строительством занялся подрядчик из Рязани – ООО ПКФ «Новые технологии». Сумма контракта составила 4 млн. 300 тыс. рублей. На объекте установили павильон, подвели все необходимые коммуникации, завезли и установили новое оборудование для очистки воды. Станция рассчитана на 20-25 куб. м/ч подачи чистой воды, что является достаточным объёмом для удовлетворения потребностей населения данного населенного пункта.

– На данном этапе происходит монтаж внутреннего оборудования. Далее будет производиться пусконаладочные работы. Ориентировочно будем запускать станцию в текущем месяце, – отметил Юрий Мягков, главный инженер отдела капитального строительства и архитектуры администрации.

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