Разрушенный в Касимовском районе мост восстановили

В Касимовском районе восстановили разрушенный настил моста через реку Сынтулка на дороге к посёлку Озёрный. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.



Напомним, движение по мосту было прекращено после того, как его повредил грузовик с песком. При этом ранее действовал запрет на проезд большегрузов по этому мосту, но водители его игнорировали.



Сейчас в этом месте разрешено ездить транспорту грузоподъёмностью не более трёх тонн. До конца этого года будет проведён ремонт моста – подрядчик заменит продольный и поперечный настилы.

