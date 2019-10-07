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Разрушенный в Касимовском районе мост восстановили

В Касимовском районе восстановили разрушенный настил моста через реку Сынтулка на дороге к посёлку Озёрный. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.

Напомним, движение по мосту было прекращено после того, как его повредил грузовик с песком. При этом ранее действовал запрет на проезд большегрузов по этому мосту, но водители его игнорировали. 

Сейчас в этом месте разрешено ездить транспорту грузоподъёмностью не более трёх тонн. До конца этого года будет проведён ремонт моста – подрядчик заменит продольный и поперечный настилы.

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