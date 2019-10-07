В Касимовском районе грузовик разрушил мост через реку

В Касимовском районе закрыто движение по мосту, ведущему к посёлку Озёрный. Об этом сообщается на сайте Минтранса Рязанской области.



Очевидцы рассказали, что мост был разрушен проехавшим по нему грузовиком с песком.



– Виновника аварии на данный момент установить не удалось, движение по мосту закрыто, – отмечается на сайте регионального Минтранса.



Ранее из-за неудовлетворительного состояния моста через реку Сынтулка по нему запретили движение грузовиков. Минтранс готовил документы для определения подрядчика, который будет делать ремонт моста. При этом водители грузовиков игнорировали запрещающие движение по мосту знаки, а затем и вовсе сняли их.



– В результате грубых нарушений правил эксплуатации моста был проломлен настил первого пролёта, – отметили в Минтрансе Рязанской области.



Пока движение по мосту перекрыто. Завершить его ремонт планируют, ориентировочно, в ноябре.

