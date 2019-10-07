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Рязанскую чиновницу будут судить по обвинению в получении взяток

Прокурор Кораблинского района Екатерина Оленина утвердила обвинительное заключение  в отношении бывшей чиновницы районной администрации, обвиняемой в совершении шести преступлений коррупционной направленности.  Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Чиновницу обвиняют в получении взяток, а также в покушении на получении взятки и вымогательстве. По версии следствия, женщина обеспечивала участие жителей города Кораблино в торгах на поставку квартир для детей-сирот. За это она получала с хозяев недвижимости деньги – всего 539 тысяч рублей. Ещё одна хозяйка продаваемой квартиры платить отказалась, после чего чиновница обратилась к её работодателю с просьбой повлиять на сотрудницу. 

До суда чиновница находилась под домашним арестом. 

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