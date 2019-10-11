На ночной дороге в Рязанской области была стрельба, есть раненый

Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину, который ранил 40-летнего жителя Скопина на автодороге у села Пупки. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Пострадавший во время ночного конфликта мужчина попал в больницу с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки. В момент инцидента рядом находился его знакомый, сумевший запомнить часть номера машины, на которой уехал стрелок. По этим данным полицейские выяснили владельца автомобиля, а затем вышли на его пассажира – 44-летнего жителя Скопина. Злоумышленника разыскали и задержали.



Выяснилось, что к стрельбе на ночной дороге привела целая цепь нетривиальных событий. Началось всё с того, что пострадавший приехал из Скопина в один из населённых пунктов, чтобы повидаться со знакомым. Мужчины выпили сначала в гостях, а затем отправились домой к тому самому знакомому. В доме не оказалось 40-летней жены хозяина. Женщина любила немного выпив, кататься по округе на лошади. Так случилось и в этот раз.



Приятели знали примерный маршрут этих конных прогулок и на автомобиле отправились за ней. Через некоторое время всадницу обнаружили у села Пупки. Женщина ехала на лошади, которую вёл под уздцы неизвестный мужчина, при этом одну из рук он держал на бедре наездницы. Приятелям это не понравилось, они сразу же набросились на незнакомца. Мужчина пытался как-то оправдаться, но разгоревшийся конфликт быстро перешёл в потасовку. Чтобы уравнять силы, незнакомец достал травмат и начал стрелять. Одна резиновая пуля попала пострадавшему в ногу, вторая пробила грудь. Как раз в этот момент к месту потасовки подъехала машина, стрелок сел туда и уехал.



После того, как стрелявшего задержали, он рассказал, что был в гостях в селе Князево. Ночью возвращался домой в Скопин на такси и у села Пупки увидел, как женщина упала с лошади. Мужчина попросил таксиста остановиться и помог женщине подняться. Она сообщила, что сама доберётся до дома, хотя была сильно пьяна. В это время, уставший ждать таксист уехал.



Оставшись на дороге, житель Скопина позвонил знакомому и попросил приехать за ним. После этого решил помочь женщине проехать часть пути до дома, а так как она была пьяна, придерживал её за ногу. Как раз это и увидели пострадавший с приятелем, после чего началась потасовка.



У стрелявшего изъяли зарегистрированный травмат, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

