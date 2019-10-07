Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Рязанской области

В результате ДТП в Александро-Невском районе пострадали четыре человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 6 октября, в три часа дня на 318-м километре автодороги Р22 «Каспий». 24-летний водитель автомобиля «Форд Гэлакси» из Тверской области, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил «Мерседес Бенц» под управлением 19-летнего жителя Москвы.



В результате ДТП пострадали водитель и 44-летняя пассажирка «Форда» и две пассажирки «Мерседеса» в возрасте 19 и 23 лет. Им потребовалась помощь медиков.



По факту аварии проводится проверка.

