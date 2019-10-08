На главную Рязань Происшествия В ДТП в Михайловском районе пострадала женщина
РязаньПроисшествия

В ДТП в Михайловском районе пострадала женщина

В результате ДТП в Михайловском районе пострадала пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, авария случилась в понедельник, 7 октября, в 18.30 на 3-м километре автодороги «Стрелецкие выселки – посёлок Октябрьский». 39-летний местный житель, выезжая со второстепенной дороги на автомобиле «Ниссан Кашкай», не пропустил ехавший по главной дороге ВАЗ-2104 под управлением 28-летнего жителя Михайловского района. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто, женщину госпитализировали. 

По факту аварии проводится проверка.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Впереди два важных дня – Николай Любимов о тушении лесного пожара в Рыбновском районе

В Рязанском районе пропала 28-летняя женщина

Ночью в Рязани произошло серьёзное ДТП с пострадавшими