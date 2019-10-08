В ДТП в Михайловском районе пострадала женщина

В результате ДТП в Михайловском районе пострадала пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным ГИБДД, авария случилась в понедельник, 7 октября, в 18.30 на 3-м километре автодороги «Стрелецкие выселки – посёлок Октябрьский». 39-летний местный житель, выезжая со второстепенной дороги на автомобиле «Ниссан Кашкай», не пропустил ехавший по главной дороге ВАЗ-2104 под управлением 28-летнего жителя Михайловского района. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто, женщину госпитализировали.



По факту аварии проводится проверка.

