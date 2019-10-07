В Рязанской области высадили 80 сахаристых клёнов и 355 кустов кизильника

80 сахаристых кленов, 200 кустов сирени и 355 кустов кизильника появились в сквере по улице Мишина города Сасово в преддверии 75-летия Победы. Акцию «Дерево памяти» организовала городская администрация. Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова рассказала, что в 2019 году большинство сасовцев проголосовало за территорию общего пользования по улице Мишина для ее включения в программу «Формирование комфортной городской среды».

– В следующем году страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому для города реализация данного проекта особенно важна. В настоящее время ведутся работы по реконструкции Площади Победы, Аллеи Славы, где увековечены имена Почетных граждан города, которых уже нет с нами, а также сквера Победы. Озеленение территории сквера – одна из важнейших задач. И мы очень рады, что сотни людей поддержали нас и согласились поучаствовать в акции, – отметила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.

Акция стартовала 4 октября в 9 часов утра. В сквере по улице Мишина сотрудники администрации, учреждений образования и культуры города высадили 200 кустов сирени. Открывая акцию, глава администрации Евгения Рубцова отметила, что сирень – это настоящий символ Победы, весны и памяти.

В 14:00 сотрудники 80 учреждений, предприятий и общественных организаций Сасова приняли участие в одной из самых масштабных городских акций «Дерево памяти». В сквере они высадили 80 сахаристых кленов. Высота деревьев – 4-5 метров. Продолжительность жизни данного вида клена может достигать 130 лет.

Самыми главными и почетными гостями мероприятия стали члены городского Совета ветеранов. Именно им были адресованы самые теплые и искренние слова. Ответное слово взяла председатель Совета Галина Пицына: «Сасово, как и вся страна, готовится встретить 75-ю годовщину со Дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Именно наша армия победила фашизм во всем мире! И хочется, чтобы молодое поколение знало и понимало это. Приятно, что сасовцы участвуют в таких акциях. Это значит, что последующие поколения будут знать правду о своей истории!»

После официальной части началась непосредственно высадка саженцев. Все собравшиеся дружно взялись за лопаты. «Хочется, чтобы все деревья прижились. Для себя ведь сажаем!» – улыбнулась и.о. главного врача Сасовского межрайонного медицинского центра Юлия Колчева, подкидывая грунт к саженцу.

Не жалея праздничных костюмов, чиновники, директора предприятий, руководители организаций и сотрудники правоохранительных органов утрамбовывали ногами землю, бегали с ведрами, чтобы полить деревца.

Благочинный города Сасово и Сасовского района протоиерей отец Николай отметил: «Дерево – это символ жизни! Пусть эти клены растут на аллее, являясь напоминанием о тех боях, которые были на нашей земле, а также символизируя наше созидание и совместный труд. Хотелось бы, чтобы война к нам больше никогда не пришла. Ветеранам низкий поклон и всем мирного неба над головой!»

В 15:00 сотрудники администрации Сасова и детских садов города высадили в сквере по улице Мишина 355 кустов кизильника. Кустарник неприхотлив, расти на одном месте может до 50 лет, не требуя пересадки.