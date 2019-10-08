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В Рязанской области благоустраивают «Парк-стрит» с памп-треком и самолётом

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области проверили ход работ по благоустройству парков и скверов в городе Сасово.

Здесь возводят «Парк-Стрит». Проект победил во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений. На его реализацию было выделено 80 млн руб. На месте заброшенного парка «40-летия ВЛКСМ» до конца 2019 года должны появиться спортивные объекты и площадки для воркаута, освещение, дорожки и пруд. Главным арт-объектом парка решено было сделать легкомоторный самолёт, а центральную дорожку превратить в импровизированную взлётно-посадочную полосу. Здесь также появится первый в Рязанской области памп-трек – специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям и кочек.

Активисты ОНФ назвали проект правильным и грамотным. С началом работ по благоустройству количество отдыхающих в парке увеличилось.

Сейчас в парке возводят основные спортивные конструкции и крытую спортплощадку, завершаются работы по возведению фуд-корта. На территории уже проведено освещение, проложена большая часть дорожек, вырублены старые деревья и заросли. Полностью работы по проекту «Парк Стрит» должны завершиться в ноябре 2019 г.

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