Под Рязанью электричка сбила подростка, его друг успел спастись

В среду, 9 октября, в Рязанском районе, недалеко от Листвянки электричка сбила насмерть подростка. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



ЧП произошло, когда девятиклассники возвращались с тренировки по баскетболу в Листвянской школе. Один из них покинул компанию на станции Листвянка, двое других пошли домой в сторону деревни Храпылёво по рельсам. Сообщается, что школьники слушали музыку без наушников, кроме того, по встречной ветке железной дороги шёл грузовой поезд. Вероятно, из-за этого они и не услышали приближающуюся сзади электричку.



Один из подростков в последний момент успел отпрыгнуть в сторону, другого электропоезд сбил насмерть.



Сейчас спасшийся подросток находится дома, ему будет оказана необходимая психологическая помощь.

