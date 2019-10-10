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Под Рязанью электричка сбила подростка, его друг успел спастись

В среду, 9 октября, в Рязанском районе, недалеко от Листвянки электричка сбила насмерть подростка. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса». 

ЧП произошло, когда девятиклассники возвращались с тренировки по баскетболу в Листвянской школе. Один из них покинул компанию на станции Листвянка, двое других пошли домой в сторону деревни Храпылёво по рельсам. Сообщается, что школьники слушали музыку без наушников, кроме того, по встречной ветке железной дороги шёл грузовой поезд. Вероятно, из-за этого они и не услышали приближающуюся сзади электричку.

Один из подростков в последний момент успел отпрыгнуть в сторону, другого электропоезд сбил насмерть. 

Сейчас спасшийся подросток находится дома, ему будет оказана необходимая психологическая помощь.

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