Большой театральный капустник в Рязани перенесли на май

Большой театральный капустник «Отпуск на мели: оптимистическая утопия» состоится 15 мая. Чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний в регионе, Правительство Рязанской области приняло решение об отмене массовых мероприятий с 17 по 30 марта. В связи с этим Рязанское отделение СТД РФ скорректировало свой план работы.

Рязанское отделение СТД РФ переносит Большой театральный капустник «Отпуск на мели: оптимистическая утопия» с 27 марта на 15 мая. И приносит свои извинения за возможные неудобства. Все купленные ранее билеты будут действительны. Если вы желаете сдать билеты, вам будет возвращена их полная стоимость.

Ранее приобретенные билеты можно сдать в кассе филармонии ежедневно с 10:00 до 20:00., в соответствии с п. 7.7 «Правил реализации, возврата и обмена билетов, абонементов и посещения ГАУК «Рязанская областная филармония».

Телефон кассы: +7 (4912) 28-05-56

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