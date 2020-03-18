Рязанцам рекомендуют отказаться от поездок заграницу

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало ряд рекомендаций, касающихся режима труда органов государственной власти, местного самоуправления и организаций с участием государства.

Для предотвращения распространения короновируса рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением тех, которые носят неотложный характер или организованы по поручению Президента и Правительства РФ, в целях обеспечения безопасности страны. Отпуска также не рекомендуют проводить в странах с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции.

Работодателям рекомендуют обеспечить измерение температуры сотрудникам, а тех, у кого температура повышена, нужно срочно отстранять от работы. Также нужно обеспечить оптимальный режим рабочего времени и отдыха гражданских и муниципальных служащих, работников, предусматривающий по возможности максимальное использование видеоконференцсвязи и других дистанционных форм работы.