В Рязани из-за коронавируса временно прекратили вручение памятных медалей ветеранам

В Рязани временно приостановлено вручение ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Об этом на заседании 18 марта на заседании комитета Рязанской городской Думы по социальным вопросам сообщила заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина.

Ограничение связано с распространением коронавируса и стремлением уберечь ветеранов от инфекции, пояснила Штевнина.

Всего в городе должны вручить 4 тысячи памятных медалей.