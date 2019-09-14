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Автоледи сбила четырех студенток в центре Рязани

14 сентября, примерно в восемь часов утра, 24-летняя автоледи сбила четырех студенток. Девушки в возрасте 18-19 лет пересекали в момент ДТП проезжую часть на улице Свободы. Делали они это по нерегулируемому пешеходному переходу.

Согласно предварительной информации, молодая водительница, управляя иномаркой Hyundai Accent, ехала со стороны улицы Садовой в сторону улицы Ленина. Около пешеходного перехода рядом с филармонией автоледи совершила резкий маневр с движением влево и сбила четырех девушек, которые переходили проезжую часть.

Сообщается, что в результате наезда все сбитые студентки получили травмы. Их доставляли в больницу после ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

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