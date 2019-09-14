В воскресенье в Рязани похолодает до +17 градусов

В воскресенье, 15 сентября, в Рязанском регионе ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до +17 градусов. Об этом сообщили сотрудники регионального ГУ МЧС на портале службы.

Согласно прогнозу, завтра в Рязанской области ожидается переменная облачность, в некоторых местах возможны небольшие осадки в виде дождя, ветер западный, составит от пяти до десяти метров в секунду. В некоторых районах ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду.

Ночью воздух на Рязанской земле прогреется до 4-9 градусов со знаком плюс. В дневное время суток ожидается 12-17 градусов тепла.