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На Почтовой улице в Рязани запретили выгул лошадей

На улице Почтовой в Рязани установили табличку, которая оповещает о запрете выгула лошадей на данной улице. Информация об этом была размещена очевидцами в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы отметили, что решение запретить выгул лошадей на «рязанском Арбате» весьма справедливо. Отметим, что на улице Почтовой проводится фестивальное лето «Встречи на Почтовой» и многие другие мероприятия.

Кроме того, Почтовая будет одним из основных мест для проведения проекта Новогодней столицы 2020.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»

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