Автобусный парк Рязани пополнился девятью новыми автобусами

Во вторник, 10 сентября, на дорогах Рязани появилось девять новых автобусов МАЗ 206. Они будут работать на маршруте №17. По словам начальник управления транспорта Андрея Михно, автобусы поэтапно дополнят маршруты с большим пассажиропотоком, а также маршруты, требующие дополнительных машин.

Все автобусы оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС и предназначены для перевозки инвалидов. Перед рейсом все машины прошли полный техосмотр.

Как сообщает сайт администрации Рязани, всего на городские маршруты выйдет 40 новых автобусов, поступивших по договору. Планируется, что в случае необходимости Автоколонна пополнится дополнительным транспортом.