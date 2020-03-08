Аркадий Фомин: Сегодняшний день особенный

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил жительниц Рязани и области с 8 марта. Пост с поздравлениями он разместил у себя в инстаграме.
Дорогие, милые, родные!
Сегодняшний день особенный… Он наполнен ароматами весны, цветов, вдохновлён вашими улыбками и обаянием.
Мужчины сегодня раньше проснулись, чтобы подготовить для вас сюрпризы, создать праздничное настроение и просто сказать вам теплые, искренние и очень важные слова. Мы говорим вам спасибо за вашу заботу, внимание и поддержку, доброту и тепло.
Хотим, чтобы вы всегда чувствовали в нас свою опору, меньше уставали, чаще улыбались и, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а как можно чаще.
Будьте счастливы! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения и всего самого доброго.