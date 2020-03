Аркадий Фомин: Сегодняшний день особенный

View this post on Instagram

Сегодняшний день особенный… Он наполнен ароматами весны, цветов, вдохновлен вашими улыбками и обаянием. ⠀ Мужчины сегодня раньше проснулись, чтобы подготовить для вас сюрпризы, создать праздничное настроение и просто сказать вам теплые, искренние и очень важные слова. Мы говорим вам спасибо за вашу заботу, внимание и поддержку, доброту и тепло. ⠀ Хотим, чтобы вы всегда чувствовали в нас свою опору, меньше уставали, чаще улыбались и, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а как можно чаще. ⠀ Будьте счастливы! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения и всего самого доброго. ⠀ #8Марта