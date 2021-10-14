Рязань попала в топ лучших мест для отдыха в выходной день в России

Рязань попала в топ лучших мест для отдыха в уикенд в России. Пост о нашем городе разместила в своём инстаграм — аккаунте с числом подписчиков более 100 тысяч человек известный блогер @shotka.travel

— Уже который раз я приезжаю в Рязань и увожу с собой только положительные впечатления! Действительно, шикарный вариант для путешествия на выходные. Недалеко, доступно по деньгам, но развлечений и активностей – масса, — пишет автор блога.

Напомним, что на прошлой неделе в Торгово- промышленной палате России прошла презентация Рязанской области. В своём докладе министр культуры и туризма Виталий Попов отметил, что 80 % турпотока в Рязань — это индивидуальные туристы, прибывающие на своих автомобилях из соседних областей. Средний чек за тур выходного дня составляет 5000 рублей.

Среди мест, обязательных к посещению она выделила исторический салон «Аромат времени», о котором мы рассказывали вам, музей «Мир леденца», Музей-усадьбу И.П.Павлова, Художественный музей, Нижний городской сад, музей «Фабрика игрушек» и Лыбедский бульвар.

Рязанский Кремль, с величественным Успенским собором, был также рекомендован к обязательному посещению.

Порадовал и список рекомендованных ресторанов, которые действительно передают местный колорит, среди которых «Хлебная площадь».

Не осталось в стороне и Константиново с обязательным посещением музея-заповедника С.А.Есенина, а также Рыбацкая деревня.

Рязань настолько вдохновила trevel -блогера, что она планирует создать авторский тур.

От себя хотели бы добавить, что в маршрут необходимо добавить Касимов с его кинематографическим центром города, неповторимым ландшафтом и уникальным краеведческим музеем.