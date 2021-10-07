Рязанская область презентовала достижения и перспективы развития в Торгово-промышленной палате России

7 октября в Торгово-промышленной палате РФ Рязанская области презентовала свои достижения промышленности и туристический потенциал. Речь зашла и о ключевых инвестпроектах региона. Презентацию организовала Корпорация развития Рязанской области при поддержке региональной Торгово-промышленной палаты.
Масштабное мероприятие началось со встречи губернатора Рязанской области Николая Любимова и президента ТПП РФ Сергея Катырина. Они обсудили дальнейшие перспективы развития отношений и приняли решение провести межрегиональный инвестиционный форум в Рязани в следующем году.
Участие в пленарной сессии приняли члены Торгово-промышленной палаты, предприниматели, дипломаты, послы иностранных государств. Основные достижения региона представил Николай Любимов:
По словам главы региона, несмотря на пандемию по итогам 2020-го и в этом году по абсолютному большинству отраслей, в числе которых промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, экспорт, реализация инвестпроектов, регион вышел в устойчивый плюс. Такого результата удалось добиться благодаря сбалансированной системе поддержки.
В рамках поставленных целей, как отметил Любимов, найдено решение для ряда вопросов. Например, упрощены процедуры ведения бизнеса, разработана система преференций для инвесторов, внедрена проактивная экспортная и кластерная политика.
Об экономическом потенциале Рязанской области высказался Сергей Катырин:
С докладами о различных направлениях деятельности выступили зампреды регионального правительства Светлана Горячкина и Дмитрий Филиппов. Туристический потенциал представил глава регионального Минкульта Виталий Попов. По его словам, регион всегда готов к приёму высокопоставленных гостей и проведению масштабных мероприятий.
Гости презентации достижений и перспектив развития Рязанской области смогли познакомиться с выставкой региональных предприятий и оценить их продукцию. Это ООО «Авангард», ООО «Верность Качеству», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Элита-Хлеб-Сервис», ООО «Вакинское Агро», ООО «Бонтэ».
На выставке представили информацию о себе и промышленные организации: ООО ЗВК «Бервел», АО «ГРПЗ», АО «ПЛАЗМА», Ассоциация ПРИОРИТЕТ, АО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД», Группа Компаний «Русская кожа», ООО «ФОРТ», ООО «ЭРА».
Отдельный стенд был посвящён проектам Корпорации развития Рязанской области, а в частности, индустриальному парку «Рязанский».