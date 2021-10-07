Рязанская область презентовала достижения и перспективы развития в Торгово-промышленной палате России

7 октября в Торгово-промышленной палате РФ Рязанская области презентовала свои достижения промышленности и туристический потенциал. Речь зашла и о ключевых инвестпроектах региона. Презентацию организовала Корпорация развития Рязанской области при поддержке региональной Торгово-промышленной палаты.

Масштабное мероприятие началось со встречи губернатора Рязанской области Николая Любимова и президента ТПП РФ Сергея Катырина. Они обсудили дальнейшие перспективы развития отношений и приняли решение провести межрегиональный инвестиционный форум в Рязани в следующем году.

Участие в пленарной сессии приняли члены Торгово-промышленной палаты, предприниматели, дипломаты, послы иностранных государств. Основные достижения региона представил Николай Любимов:

Рязань больше, чем может показаться на первый взгляд. Сегодня мы здесь для того, чтобы у каждого нашёлся повод приехать в наш регион, обрести партнёрство в лице рязанского бизнеса, выбрать достойные проекты для инвестирования и просто погостить у нас. А, может быть, кому-то и вовсе захочется перебраться в наш регион, чтобы реализовать своё дело на рязанской земле, — сказал губернатор. – Мы рады всем прогрессивным идеям и предложениями, готовы поддержать любое перспективное начинание.

По словам главы региона, несмотря на пандемию по итогам 2020-го и в этом году по абсолютному большинству отраслей, в числе которых промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, экспорт, реализация инвестпроектов, регион вышел в устойчивый плюс. Такого результата удалось добиться благодаря сбалансированной системе поддержки.

Мы уверены в выбранном пути, и практика подтверждает это. Шаг за шагом мы работаем по снижению возможных рисков инвесторов. И, параллельно с этим, создаём условия для развития внутреннего предпринимательства. Сильный бизнес – сильный регион. Следуя этой формуле в последние годы были приняты стратегически важные документы, предусматривающие целевые показатели развития промышленности и привлечения инвестиций, — сказал глава региона.

В рамках поставленных целей, как отметил Любимов, найдено решение для ряда вопросов. Например, упрощены процедуры ведения бизнеса, разработана система преференций для инвесторов, внедрена проактивная экспортная и кластерная политика.

Об экономическом потенциале Рязанской области высказался Сергей Катырин:

Рязань — это Родина многих великих людей: ученых, писателей. Современная Рязанская область — это один из самых диверсифицированных регионов с точки зрения экономики у нас в России.

С докладами о различных направлениях деятельности выступили зампреды регионального правительства Светлана Горячкина и Дмитрий Филиппов. Туристический потенциал представил глава регионального Минкульта Виталий Попов. По его словам, регион всегда готов к приёму высокопоставленных гостей и проведению масштабных мероприятий.

На сегодняшний день 80 % турпотока — это индивидуальные туристы, прибывающие в Рязань на своих автомобилях из соседних областей. Средний чек — 5000 рублей за тур выходного дня, — рассказал он. У Рязани есть свои гастрономические бренды — калинник и леденец. Второму посвящён музей. Музей «Аромат времени» посвящён деятельности на территории Рязани Макса Фактора. Можно сказать, сто именно в Рязани зародилась история декоративной косметики. А село Константиново — одно из красивых сёл страны и мира. Такой статус был присвоен ему 5 октября.

Гости презентации достижений и перспектив развития Рязанской области смогли познакомиться с выставкой региональных предприятий и оценить их продукцию. Это ООО «Авангард», ООО «Верность Качеству», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Элита-Хлеб-Сервис», ООО «Вакинское Агро», ООО «Бонтэ».

На выставке представили информацию о себе и промышленные организации: ООО ЗВК «Бервел», АО «ГРПЗ», АО «ПЛАЗМА», Ассоциация ПРИОРИТЕТ, АО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД», Группа Компаний «Русская кожа», ООО «ФОРТ», ООО «ЭРА».

Отдельный стенд был посвящён проектам Корпорации развития Рязанской области, а в частности, индустриальному парку «Рязанский».