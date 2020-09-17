Жителя Касимова, находившегося в федеральном розыске, задержали в Рязани

В Рязани сотрудники полиции задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В частности, 22-летний житель Касимова скрывался в Рязани от суда. Молодого человека подозревают в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде (ст.264.1 УК РФ). 38-летний житель Скопина находился в розыске по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровья человека. (ст.111 УК РФ).

Обоих подозреваемых задержали в Московском районе Рязани. Сейчас они переданы инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.