Житель Рязанской области продаёт редкие монеты, чтобы поддержать районную газету

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Нумизмат из села Польное Ялтуново Шацкого района Николай Глухов продаёт монеты, чтобы поддержать районную газету. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

У Глухова довольно большая коллекция разных монет, в том числе юбилейных в память о Великой Отечественной войне. На аукцион он выставил копейку 1925 года выпуска, стоимость которой оценивается в 11 тысяч рублей. Также продаются 5 копеек 2003 года выпуска. Монета редкая, включённая в каталоги нумизматов. 

Сообщается, что деньги от продажи монет нумизмат планирует потратить, чтобы подписать своих земляков на газету «На земле шацкой». Так он планирует поддержать издание во время пандемии коронавируса. 

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