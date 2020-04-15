Житель Рязанской области продаёт редкие монеты, чтобы поддержать районную газету

Нумизмат из села Польное Ялтуново Шацкого района Николай Глухов продаёт монеты, чтобы поддержать районную газету. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
У Глухова довольно большая коллекция разных монет, в том числе юбилейных в память о Великой Отечественной войне. На аукцион он выставил копейку 1925 года выпуска, стоимость которой оценивается в 11 тысяч рублей. Также продаются 5 копеек 2003 года выпуска. Монета редкая, включённая в каталоги нумизматов.
Сообщается, что деньги от продажи монет нумизмат планирует потратить, чтобы подписать своих земляков на газету «На земле шацкой». Так он планирует поддержать издание во время пандемии коронавируса.
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