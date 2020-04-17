Замминистра здравоохранения Рязанской области рассказал, когда в регионе ожидается пик заболеваемости COVID-19

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Минздрав Рязанской области опубликовал видео, в котором заместитель министра Владимир Хоминец рассказывает о ситуации с коронавирусом.

По словам чиновника, на вечер пятницы COVID-19 подтверждён у 184 человек. По сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 95 человек. С учётом условно заражённых, число пациентов с коронавирусом составляет 217.

Хоминец рассказал, что на пик заболеваемости регион должен выйти через две – три недели.