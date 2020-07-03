Выпускники начали сдавать ЕГЭ

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В Рязанской области 3 июля стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Участники сдают экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики.

В этом году у единого государственного экзамена несколько особенностей, в том числе все участники уже получили аттестаты о среднем общем образовании, а сами экзамены – это вступительные испытания в вузы. Также одна из важнейших особенностей экзаменационной кампании 2020 года – соблюдение требований безопасности.

Для участия в первом дне ЕГЭ поданы заявления от более 800 человек. Их принимают 10 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В каждой аудитории установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, обеспечен питьевой режим. Сотрудники ППЭ снабжены средствами индивидуальной защиты, ведь основная задача, по мнению организаторов, – обеспечение безопасности и сохранение здоровья участников ЕГЭ и сотрудников ППЭ наряду с соблюдением объективности и прозрачности проведения Единого госэкзамена.