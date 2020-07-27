Всё лучшее детям

Современная новостройка – это уже не просто квадратные метры жилой недвижимости. В своих проектах застройщики воплощают определенный образ и качество жизни, касается это и благоустройства детских игровых комплексов.

Сегодня большинство из тех, что можно увидеть во дворах скучные и однообразные, зачастую не долговечные, а для семей̆ с детьми наличие современной и функциональной детской зоны нередко играет решающую роль при выборе квартиры.

В условиях высокой конкуренции наличие на территории новостройки интересных и качественных детских площадок – неоспоримый плюс и явное преимущество проекта.

Концепции детских площадок должны соответствовать ГОСТ Р 52169−2003, который регламентирует, как они должны быть оборудованы и какие испытания на безопасность должны быть пройдены.

Игровые площадки прошли долгий̆ путь развития от скромных песочниц и примитивных металлических конструкций до потрясающих воображение арт-объектов.

Современная площадка для детей̆ должна быть безопасной, но при этом не должна ограничивать активность, изобретательность и воображение. Они становятся все разнообразнее и просторнее. Детям разных возрастных групп теперь интересно находиться в одном месте. Мало того, здесь интересно и взрослым! Это, кстати, главный признак хорошей детской площадки.

Проекты детских площадок должны формировать композиционное единство, взаимосвязь с окружающей средой, создавать ощущение гармонии и пространства, способствующие воспитанию и развитию свободной игры, а также благоприятную для детей атмосферу. Немаловажным является безопасность и экологичность детских зон, они должны быть огорожены от проезжих частей, хорошо освещены, а вокруг каждого игрового элемента должно быть достаточно свободного места. Все оборудование должно изготавливается из гипоаллергенных материалов, высота конструкций безопасной и допустимой для определенных возрастных групп.

Именно такую цель ставит перед собой холдинг VELLCOM group.

В проектах будет создано уникальное игровое пространство Eco Natural Playground, предполагающие такие игры и подвижную деятельность детей, в ходе которых они смогут исследовать мир, общаться друг с другом и с природой, делать открытия и соревноваться. Немаловажным будет наличие мест, предназначенных для отдыха их родителей.

Элементы площадки выполнят из натуральных материалов в природном ландшафте из натуральной древесины, а устройство основания из смеси керамзита, кварцевого песка и древесного наполнителя. Также будут созданы специальные зоны, наполненные песком, валунами и живописными корягами, которые отлично стимулируют детское творчество и фантазию. Использование на детских пространствах натуральных строительных и отделочных материалов является современным трендом в мировом дизайне игровой среды.

В пределах дворового пространства запланирована высадка тенеобразующих деревьев декоративных пород в клумбы. Огромным плюсом будет являться наличие спортивной площадки с защитным ограждением и травмобезопасным цветным покрытием.

В домах от VELLCOM group создаются уникальные пространства для встреч, игр и общения детей. Которые в дальнейшем позволит с легкостью сформировать и развить их социальные навыки.