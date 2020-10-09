Пятница, 9 октября, 2020
13.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Во всем мире 9 октября отмечают День Почты

7info7

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября, праздник входит в систему всемирных и международных дней ООН. Именно в этот день в 1874 году был создан Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из 22 стран-основательниц которого стала Россия. Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации из 192 стран мира, Почта России является членом Совета почтовой эксплуатации Союза.

Международная почта говорит на 6800 языках. Почтовые отделения есть в самых отдаленных регионах мира – от тихоокеанских островов до Северного полюса. Самое северное в мире почтовое отделение находится на острове Гукера на территории парка «Русская Арктика» (оно работает в период навигации с июня до сентября), а самое восточное материковое – на мысе Дежнева.

 Почта России сегодня — это федеральный почтовый оператор, входящий в перечень стратегических предприятий РФ. Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране — это 41,4 тысячи почтовых отделений, в которых работают 335 тысяч сотрудников.

Ежедневно отделения почтовой связи страны посещают 6 млн граждан.

В состав Почты России Рязанской области входят 10 почтамтов. Услуги почтовой связи предоставляют 554 отделения почтовой связи, в том числе 457 находятся в сельской местности, из которых 5 являются передвижными.

На территории области проложено 186 почтовых маршрутов общей протяженностью 14078 километров. Перевозку корреспонденции осуществляют 108 автомашин.

Ежегодно Рязанская почта принимает около 20,6 млн писем и счетов и обрабатывает более 762,9 тыс. посылок. Доставляет подписчикам более 2,6 миллионов  экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Рязанскую почту, составляет около 10,5 млн квитанций (платежи, переводы), доставляет пенсии 150 тысячам пенсионеров.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах отменили

Новости Рязани
В Скопинском и Ряжском районах Рязанкой области отменили режим ЧС. Такое распоряжение 9 октября подписал глава региона Николай Любимов.
Узнать больше

Рязанцев приглашают на субботник в Лесопарк

Новости Рязани
Жителей Рязани приглашают принять участие в субботнике в Лесопарке. Объявление о субботнике на своём сайте разместила городская мэрия.
Узнать больше

Ещё 65 случаев заражения коронавирусом выявили в Рязанской области

Новости Рязани
В Рязанской области выявили новые случаи коронавируса. Данные о заболеваемости в пятницу, 9 октября, обновила региональная опергруппа. За сутки...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы, потерявшие работу в период пандемии, могут получить новую востребованную профессию

Новости Рязани
Рязанцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, предлагают пройти профессиональную переподготовку и получить новую востребованную профессию. Программа по переподготовке и повышению квалификации действует в...
Узнать больше

Оперативная информация о взрывах на военном складе в Рязанской области

Новости Рязани
В среду,  7 октября, в Рязанской области начались взрывы в бывшей военной части. Информация об этом появилась в различных СМИ. 
Узнать больше

Министр цифрового развития проверил интернет в школах Рязанской области

Новости Рязани
Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков совершил рабочую поездку по региону. Он проверил подключение социально значимых объектов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прогулки, сладости и вдохновение. Планируем путешествие в Воронеж вместе

Акценты
Осенняя погода радует своим теплом. Самое время задуматься о путешествии! Отличной идеей для путешествия выходного дня с РИА "7 новостей" поделилась путешественница...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в октябре

Акценты
Осень щедро дарит нам солнечные тёплые дни. Садоводы и огородники радуются им вдвойне. Ведь в хорошую погоду и работать на земле приятнее....
Узнать больше

Будущее уже наступило. Дом.ru открывает рязанцам границы новой интернет-реальности

Акценты
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+