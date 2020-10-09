Во всем мире 9 октября отмечают День Почты

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября, праздник входит в систему всемирных и международных дней ООН. Именно в этот день в 1874 году был создан Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из 22 стран-основательниц которого стала Россия. Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации из 192 стран мира, Почта России является членом Совета почтовой эксплуатации Союза.

Международная почта говорит на 6800 языках. Почтовые отделения есть в самых отдаленных регионах мира – от тихоокеанских островов до Северного полюса. Самое северное в мире почтовое отделение находится на острове Гукера на территории парка «Русская Арктика» (оно работает в период навигации с июня до сентября), а самое восточное материковое – на мысе Дежнева.

Почта России сегодня — это федеральный почтовый оператор, входящий в перечень стратегических предприятий РФ. Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране — это 41,4 тысячи почтовых отделений, в которых работают 335 тысяч сотрудников.

Ежедневно отделения почтовой связи страны посещают 6 млн граждан.

В состав Почты России Рязанской области входят 10 почтамтов. Услуги почтовой связи предоставляют 554 отделения почтовой связи, в том числе 457 находятся в сельской местности, из которых 5 являются передвижными.

На территории области проложено 186 почтовых маршрутов общей протяженностью 14078 километров. Перевозку корреспонденции осуществляют 108 автомашин.

Ежегодно Рязанская почта принимает около 20,6 млн писем и счетов и обрабатывает более 762,9 тыс. посылок. Доставляет подписчикам более 2,6 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Рязанскую почту, составляет около 10,5 млн квитанций (платежи, переводы), доставляет пенсии 150 тысячам пенсионеров.