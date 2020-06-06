В тяжёлом состоянии остаются 22 рязанца с COVID-19

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о состоянии пациентов с коронавирусом. На субботу, 6 июня, в больницах находятся 354 человека с COVID-19, в том числе 12 детей.

Состояние 22 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 101 госпитализированных находится в удовлетворительном состоянии, 231 – в состоянии средней степени тяжести.

Отметим, что в пятницу, 5 июня, в больницах Рязани находилось 346 человек с коронавирусом. За день число госпитализированных выросло на 8 человек.