В ТРЦ «Виктория Плаза» начала работать шестиуровневая парковка

С пятницы, 10 июля, в ТРЦ «Виктория Плаза» в Рязани начала работать шестиуровневая парковка. Об этом сообщается на странице центра в соцсети ВКонтакте.

Заехать на парковку можно со стороны улиц Безбожной и Вокзальной. Первые два часа бесплатно, затем придётся заплатить по 50 рублей за час стоянки.

Также сообщается, что с основным здание ТРЦ «Виктория Плаза» паркин соединён переходами на уровне 2 и 3 этажей.