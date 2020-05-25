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В сквере больнице им. Семашко посадили 26 сосен в память о работе медиков в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается в группе больницы в ВК.

Территорию ОКБ им. Семашко украсили сосны сорта «Экстра». Деревья были посажены в память о работе медиков в период пандемии. В госпитале особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19, врачи и медсестры испытывают колоссальные физические нагрузки. Каждый день они отслеживают наиболее эффективные методы лечения новой коронавирусной инфекции и делают все возможное для выздоровления пациентов. Борьба с COVID-19 навсегда останется в истории больницы им. Семашко, а сосны станут ее символом.

На деньги благотворителей было куплено 26 деревьев. Сажали их по-традиции дружным коллективом, соблюдая масочный режим и, по возможности, дистанцию.

Медикам очень повезло с погодой. Работать на теплом солнце было настоящим удовольствием. Теперь хвойные красавицы обрамляют весь центральный сквер лечебного учреждения.