В Шиловском районе обнаружили ритуальные захоронения IV-VII веков

Археологи во время раскопок в Шиловском районе нашли захоронения мальчика и девочки, датируемые IV-VII веками нашей эры. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Раскопки в Шиловском районе проводят сотрудники Московского государственного исторического музея под руководством археолога Натальи Биркиной.

Захоронения в могильнике у села Константиново было обнаружены в конце августа. В одном были найдены останки кремированного мальчика, а также геральдический пояс и маленький боевой меч. По предположениям специалистов, возраст могилы – 1300 лет.

– Во втором погребении обнаружили ингумацию (трупоположение) маленькой девочки со всем комплексом головного и шейного украшений, – рассказала Биркина. – Среди них шейная гривна, стеклянный и свинцовый бисер, застежка-сюльгама.

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Эта могила более древняя – предположительно её возраст 1600 лет. В обоих случаях археологи считают, что при захоронениях использовались обрядово-ритуальные практики.

Кроме того, исследователи обнаружили ещё одно захоронение с нетронутым оружием. Там были топор кельт и наконечник копья.

– В этой экспедиции работают 15 археологов из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Курска, Калуги и Коломны, – рассказала Наталья Биркина. – Работа ещё продолжается. Мы надеемся обнаружить ещё не одну уникальную находку.