В Шиловском районе обнаружили ритуальные захоронения IV-VII веков

Археологи во время раскопок в Шиловском районе нашли захоронения мальчика и девочки, датируемые IV-VII веками нашей эры. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Раскопки в Шиловском районе проводят сотрудники Московского государственного исторического музея под руководством археолога Натальи Биркиной.
Захоронения в могильнике у села Константиново было обнаружены в конце августа. В одном были найдены останки кремированного мальчика, а также геральдический пояс и маленький боевой меч. По предположениям специалистов, возраст могилы – 1300 лет.
Эта могила более древняя – предположительно её возраст 1600 лет. В обоих случаях археологи считают, что при захоронениях использовались обрядово-ритуальные практики.
Кроме того, исследователи обнаружили ещё одно захоронение с нетронутым оружием. Там были топор кельт и наконечник копья.