В Шацком районе прокуратура требует убрать несанкционированную свалку

Прокуратурой Шацкого района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства при обращении с отходами производства и потребления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что на территории Лесно-Полянского сельского поселения расположена несанкционированная свалка, что является нарушением требований санитарных правил содержания территорий населённых мест.

Не выполнение своевременных мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов могут создать реальную опасность для жизни и здоровья населения данного муниципального образования.

21 сентября прокурор района с целью устранения и недопущения выявленных нарушений впредь направил в адрес главы администрации Лесно-Полянского сельского поселения представление. Оно находится в стадии рассмотрения.